De wijkburgemeester van Rivierenwijk Harry van Staa is overleden. Dinsdag was er een indrukwekkend eerbetoon in de wijk. Ondanks de coronamaatregelen kwamen veel bewoners naar de straat en brachten een laatste groet. Van Staa werd 72 jaar.

Van Staa was een bekend gezicht in Rivierenwijk. Hij organiseerde het jaarlijkse wijkfeest en was de bedenker van het boekje met Utrechtse muurschilderingen. Daarnaast was hij een klusjesman voor veel wijkbewoners en stond hij erom bekend dat hij veel kerstversieringen in zijn huis had.

Van Staa stond bekend als de wijkburgemeester van Rivierenwijk en overleed vorige week. Als er geen coronamaatregelen waren geweest, zou de begraafplaats waarschijnlijk te klein zijn geweest.

Vele straatbewoners gingen op de stoep staan op veilige afstand van elkaar en brachten een laatste groet aan de wijkburgemeester. In de eredienst werd nog benoemd dat Van Staa wellicht een lintje had verdiend. Vorig jaar waren daar al plannen voor, maar de aanvraag werd te laat ingediend.

Een nieuw idee is om in naam van Van Staa een houten bankje van De Tafelboom in de omgeving van zijn huis te plaatsen. Daarin zou zijn naam moeten komen en de tekst: 'Samen sterker'.