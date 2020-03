Het Malie Hotel in Utrecht gaat kamers verhuren als werkplekken aan mensen die in de buurt wonen. Hiermee willen zij een rustig alternatief bieden voor mensen die noodgedwongen niet op hun normale werkplek kunnen werken en voor wie het thuiswerken niet ideaal is.

Petra de Munck van overkoepelende organisatie Utrecht City Concepts vertelt hoe het idee is ontstaan: "We hebben lege kamers en kennen de ervaring dat het voor sommige mensen moeilijk thuiswerken is. Een gezin met kinderen kan voor de nodige afleiding zorgen. De link was daarom snel gelegd."

Voor 25 euro kan er een hele werkdag een hotelkamer worden gehuurd. "Dat is een relatief klein bedrag in vergelijking met wat we normaal vragen."

De kamers worden aangeboden als werkplek, het is dus niet de bedoeling dat gasten bijvoorbeeld gaan douchen. "Ik kan me wel voorstellen dat als je een dag aan het werk bent, je ook even op bed gaat zitten, dus daar houden we rekening mee", aldus De Munck.

Er zijn 45 kamers beschikbaar, met daarin bureaus waaraan je ongestoord kan werken. Een fles water, koffie, thee en wifi zijn inbegrepen in de prijs.

Het hotel meldt dat er al een vaste gast gebruik maakt van een kamer. "Hij was na de eerste dag zo enthousiast was dat hij gelijk een hele week heeft geboekt. Dan is het ook geen probleem als je je spullen laat liggen."

