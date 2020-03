In het Majellapark in de Utrechtse wijk Nieuw Engeland is afgelopen week een tiny forest aangelegd. Dat is een soort minibos ter grootte van een tennisveld bestaande uit verschillende soorten bomen en planten.

Mensen kunnen er genieten van het groen, maar het minibos heeft ook een educatieve functie. Zo kunnen bijvoorbeeld scholen uit de buurt er gebruik van maken om onderwijs te geven over de natuur.

Normaal gesproken helpen kinderen uit de buurt mee bij de aanleg van het bos, maar vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus bleven zij dit keer thuis.

Er zijn in het verleden meerdere tiny forests aangelegd in Utrecht. Zo zijn in november vorig jaar ongeveer 500 bomen geplant op het Utrecht Science Park. Omdat de bodem is bewerkt en de bomen op een bepaalde manier zijn neergezet, kan het bos heel snel groeien. In het tiny forest op het Utrecht Science Park wordt ook onderzoek gedaan door studenten.