De politie in Utrecht is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een incident waarbij twee personen woensdag geslagen en in het gezicht gehoest zijn op het Vredenburg.

Het incident deed zich woensdag rond 17.40 uur voor, nadat de slachtoffers op het Utrechtse plein gepasseerd werden door een groep jongens die de 1,5 meter afstand in verband met het coronavirus niet in acht namen.

Toen het echtpaar hen hierop aansprak, hoestten de jongens in het gezicht van de man en de vrouw. Vervolgens werden de slachtoffers ook geslagen.

Omdat de daders hierna gevlucht zijn, doet de politie een oproep aan getuigen om zich te melden.