Het UMC Utrecht gebruikt vanaf donderdag een app waarmee inwoners van de provincie Utrecht digitaal een advies kunnen krijgen over een eventuele besmetting met het coronavirus.

De gratis app, die ontwikkeld is door Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam en het bedrijf Luscii, is daarmee nu ook toegankelijk voor alle inwoners van de hele provincie Utrecht.

Op deze manier kan er online hulp geboden worden bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus.

Mensen melden zich aan door hun leeftijd en postcode in te vullen. Vervolgens moet de gebruiker een aantal vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over symptomen als keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, koorts en hoesten.

In de app moet de gebruiker de klachten dagelijks monitoren. Op basis van deze informatie beoordeelt een medisch team of en welke zorg nodig is. Hiervoor wordt samengewerkt met lokale ziekenhuizen, de GGD en huisartsen.