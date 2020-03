Het kabinet kondigde maandagavond aanvullende maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een van die maatregelen is het verbieden van alle publieke evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni, ongeacht het aantal bezoekers. Dit zijn de evenementen in Utrecht die niet doorgaan.

Tweetakt Festival - 27 maart tot en met 14 juni

Het Tweetakt Festival maakte al voor de verscherpte maatregelen van maandagavond bekend dat het festival dit jaar niet zou doorgaan. Mensen die al kaartjes hebben gekocht en daar vragen over hebben, kunnen contact opnemen met de organisatie.

Heroes Dutch Comic Con - 28 maart

Heroes Dutch Comic Con zou plaatsvinden op 28 maart, maar de organisatie heeft het evenement kunnen verplaatsen naar 4 en 5 juli. Voorlopig gaat het evenement dus toch door. De gekochte tickets blijven geldig, maar bezoekers kunnen ook hun geld terugkrijgen.

Terrassen Festival - 27 tot en met 29 maart

Het Terrassen Festival op Janskerkhof is afgelast. De editie zou in het teken staan van voorjaar in Japan, de tijd van de kersenbloesem. De organisatie laat weten bezoekers op de hoogte te houden van volgende edities van het festival.

Werkspoor Festival - 10 tot en met 13 april

De organisatie van het Werkspoor Festival besloot een aantal dagen geleden al om het festival af te gelasten. De maatregelen rondom het coronavirus brachten te veel onzekerheid met zich mee. "Laten we alvast proosten op de volgende editie en mooie nieuwe plannen maken in de tussentijd", schrijft de organisatie op Facebook.

Elfia Haarzuilens - 25 en 26 april

"Wat we zagen aankomen, is nu officieel bevestigd. Treurig maar waar. Elfia mag geen doorgang vinden op 25 en 26 april", meldt de organisatie van het fantasyevenement. Het evenement is jaarlijks in april en september en veel bezoekers komen verkleed als personages uit fantasyfilms. De organisatie komt dinsdag met een verklaring, waarin ook wordt ingegaan op reeds gekochte tickets.

Central Park Festival - 23 mei

De organisatie van Central Park Festival had nog hoop dat het festival in Park Transwijk gewoon kon doorgaan, maar maandag bleek dat dat met de nieuwe maatregelen onhaalbaar is. Bezoekers die al tickets hadden gekocht, krijgen binnen een week bericht.

Koningsdag en Bevrijdingsfestival

Ook Koningsdag en het Bevrijdingsfestival gaan dit jaar niet door. De herdenkingen op 4 mei zullen waarschijnlijk doorgaan, maar in een andere vorm zonder publiek.

De organisatie van het Streekbierfestival (2 tot en met 5 april) kijkt nog of er een nieuwe datum gepland kan worden. Bezoekers die kaartjes hadden gekocht voor Soenda Festival (23 mei) krijgen hun geld automatisch teruggestort.

Ook Fonteyn Wijnfestival (8 tot en met 10 mei), Spring Performing Arts Festival (14 tot en met 23 mei) en Festival TREK (28 mei tot en met 1 juni) kunnen niet doorgaan in de huidige vorm.

