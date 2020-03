De politie heeft afgelopen zondag en maandag twee verdachten aangehouden in verband met zeven babbeltrucs. De daders deden zich voor als medewerkers van de thuiszorg en zeiden dat ze bloed kwamen prikken, om slachtoffers vervolgens te beroven.

De verdachten zijn een 21-jarige vrouw uit Ede en een 22-jarige man uit Utrecht, meldt de politie maandag.

De zeven berovingen met de zogenoemde 'bloedprikbabbeltruc' waren in oktober 2019 breed in het nieuws. Ze vonden plaats in Utrecht, Ouderkerk aan de Amstel en Eindhoven.

Een van de daders nam met een vingerprik bloed af bij de slachtoffers, terwijl een ander hen beroofde van geld en pinpassen. De passen werden vervolgens gebruikt om bij verschillende banken geld op te nemen.

De recherches in de verschillende regio's werkten samen bij het onderzoek. Op basis van beelden die van de daders waren gemaakt, konden de verdachten worden opgespoord. Ze worden aankomende woensdag voorgeleid. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit.

Landelijk projectleider woninginbraak Sybren van der Velden liet in een verklaring weten: "Met het prikken van bloed werd door de daders een nieuwe grens overschreden in de babbeltrucs. De publieke verontwaardiging was groot. Het onderzoeksteam heeft goed werk geleverd. We zijn blij dat er nu twee verdachten zijn aangehouden. Het onderzoek naar andere verdachten wordt voortgezet."