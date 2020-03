Uit onderzoek van de gemeente Utrecht blijkt dat de brandveiligheid van 46 van de 729 eerder geïnspecteerde gebouwen in Utrecht nader onderzocht moet worden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemeenten eind 2018 gevraagd om risicovolle gebouwen in kaart te brengen. Aanleiding hiervoor was de grote brand in de Grenfell Tower in Londen. De gevelplaten op dat gebouw droegen mogelijk bij aan de snelle verspreiding van de brand.

In Utrecht staan ruim 137.000 gebouwen waarvan er 729 "visueel geïnspecteerd zijn". De 46 gebouwen die nu verder onderzocht gaan worden zijn bijvoorbeeld allemaal gebouwen met een gevel die niet van beton of baksteen is.

Daarnaast hebben de gebouwen een hoogte van meer dan dertien meter met een gezondheidszorgfunctie, zoals ziekenhuizen en kinderdagverblijven met slaapgebied of zijn het gebouwen met een hoogte van meer dan twintig meter waarin wordt geslapen, zoals woongebouwen en hotels.

De gemeente gaat in samenwerking met de veiligheidsregio Utrecht niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant een brandtechnische inspectie doen. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar vluchtwegen, trappenhuizen, blusinstallaties en brandmeldcentrales. Als een gebouw na de inspectie in de categorieën oranje of rood valt, neemt de gemeente contact op met de eigenaar.

De vervolgonderzoeken moeten van maart tot juli 2020 worden gedaan. De gemeente verwacht na de zomer meer te weten over de uitkomst.