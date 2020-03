Om elkaar te kunnen steunen tijdens de coronacrisis zijn er in Utrecht een heleboel initiatieven ontstaan. Mensen kunnen zelf hun steentje bijdragen, of krijgen juist een beetje extra hulp. Dit zijn een aantal van die initiatieven op een rij.

Kleurplaat

Wie: Kunstenaar Lars Tuziasm

Wat: Tijdverdrijf met een Utrechtse kleurplaat

Kunstenaar Lars Tuziasm brengt net zoals alle Utrechters veel tijd binnen door. Om iedereen iets te doen te geven, maakte hij een kleurplaat met daarop niets anders dan de Domtoren. Tuziasm: "Mensen mogen 'm zo vaak printen als zij willen, en het staat ze vrij om een steiger om de Domtoren heen te tekenen."

Doneren aan Hart voor de zorg

Wie: Smulders Kookt, restaurant Rhodos en Café Het Hart

Wat: Doneren aan het zorgpersoneel

Smulders Kookt, restaurant Rhodos en Café Het Hart hebben de handen ineen geslagen om het zorgpersoneel te ondersteunen. Door een donatie te doen kunnen deze horecagelegenheden aan het einde van de dag een goede maaltijd geven aan het zorgpersoneel.

Zij kunnen op vertoon van een zorgpas een maaltijd afhalen bij Café Het Hart. Het aantal beschikbare maaltijden hangt af van de donaties.

Hofman Live Sessies livestream

Wie: Cafe Hofman

Wat: Livemuziek via een livestream

Elke donderdag is er muziek bij café Hofman, maar momenteel is dat niet mogelijk vanwege het coronavirus. Om toch de optredens aan te kunnen bieden, worden deze de komende tijd gestreamd via Facebook.

Zo is er vermaak voor de thuiszitters en steun voor de Utrechtse artiesten. Om het Utrechts talent een hart onder de riem te steken is er daarom ook een crowdfundingactie opgericht.

Online bordspel

Wie: Jongerenorganisatie STAD Utrecht

Wat: 030 Seconds

De jongerenorganisatie STAD Utrecht organiseert in samenwerking met een paar enthousiastelingen online avonden met het snelle bordspel 30 Seconds.

Het enige wat nodig is, is een laptop of telefoon, het spel zelf is niet vereist. De winnaars worden na afloop van de coronacrisis getrakteerd op koffie en gebak bij een Utrechtse horecazaak.

Thuisbezorgen

Wie: Vele horecabedrijven

Wat: Een steun voor de restaurants en cafés

Een vriendengroep begon de website Steundekeukens.nl. Op de website is een overzicht van waar en hoe er eten besteld kan worden bij restaurants door de hele stad. De website gaat inmiddels niet alleen meer over restaurants in Utrecht, maar is wel echt in de Domstad begonnen.

Muziek voor eenzame ouderen

Wie: Artiesten Floor van der Poort en Ruth Bekx

Wat: Optreden voor eenzame ouderen

Veel culturele activiteiten kunnen door de coronacrisis niet doorgaan. Artiesten Floor van der Poort en Ruth Bekx verloren direct al veel opdrachten, maar besloten iets te gaan doen met hun vrije tijd: optreden voor eenzame ouderen rondom Utrecht.

Voor de bewoners van zorginstellingen is het een extra vervelende tijd nu ze geen bezoek meer mogen ontvangen. Door een optreden te verzorgen vanuit de tuin of parkeerplaats, kunnen de bewoners veilig toekijken.

FC Utrecht Helpt

Wie: FC Utrecht

Wat: Hulp via de club

Veel Utrechters kunnen op het moment een extra handje gebruiken. Gelukkig zijn er ook veel Utrechters die graag wat met hun vrije tijd willen doen! Om deze mensen met elkaar in contact te brengen begon FC Utrecht het platform FC Utrecht helpt. Utrechters kunnen hier laten weten of ze hulp nodig hebben, of dat ze mensen willen helpen.

Sinds maandag wordt er via de FCU Drive Through bij Stadion Galgenwaard ook voedsel ingezameld voor de Utrechtse voedselbanken.

Solidarity Food

De vrijwilligers van de ACU delen gratis voedsel uit aan dak- en thuislozen. Veel van de plekken waar zij voedsel kunnen halen, zijn door de maatregelen van de overheid mogelijk gesloten. Mensen die willen helpen, kunnen voedsel doneren, maar er wordt vooral gevraagd om een financiële bijdrage. Die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld de duurzame bakjes waarin het voedsel wordt meegegeven.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.