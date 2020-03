Kunstenaar Leon Keer heeft een grote 3D-vloerschildering gemaakt bij RAUM op het Berlijnplein in Utrecht.

De vloerschildering verbeeldt hersenen en een hart. Keer schrijft op Twitter dat zeker in deze moeilijke tijden er een noodzaak is om balans tussen hart en geest te hebben: "Sensibility and Sensitivity."

Over de hele wereld zijn er werken te vinden de Utrechter. Eigenlijk zou de Domstad ook al een muurschildering van Keer hebben. De plannen bij het Berlijnplein werden echter meerdere keren gewijzigd.

Bij het plein in Leidsche Rijn zou de grootste muurschildering van Utrecht komen, gemaakt door Keer en de Duitse kunstenaar Sokar Uno. Dat project verliep echter niet zoals gepland omdat er in dezelfde periode, toen Uno zijn deel had afgeschilderd, een legale graffitimuur werd geopend.

Beide initiatieven liepen letterlijk in elkaar over waardoor ook de muurschildering onder de graffiti kwam te zitten. Een nieuw plan, waarbij Keer maar een deel van de muur zou beschilderen, is nu gewijzigd in de vloerschildering.

Keer is bekend van zijn 3D anamorfische stijl. Bij dit soort schilderingen zien kijkers de afbeelding vanuit een bepaalde hoek zoals die bedoeld is en vanuit andere hoeken kan het werk er vervormd uitzien. De schilderingen zorgen zo voor een ruimtelijke illusie. Keer schilderde in onder meer de Verenigde Staten, Mexico, Rusland, Nieuw-Zeeland en Australië.