Over de Oudegracht in Utrecht is een meterslange slinger opgehangen met daarop de tekst: 'Hierna kunnen we weer knuffelen'. De steunbetuiging hangt ter hoogte van de Vismarkt.

Vanwege het coronavirus wordt mensen geadviseerd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Knuffelen zit er nu dus even niet in. De initiatiefnemers willen met de slinger laten zien dat de maatregelen slechts tijdelijk zijn.

Op sommige plekken is het ondanks het advies van het kabinet toch druk. Dat was zaterdag bijvoorbeeld het geval in het Máximapark en ook op de markt op het Vredenburg.

Veel mensen laten via sociale media weten dat ze zich hieraan ergeren en roepen anderen op verantwoordelijk te nemen. De politie heeft zondag een tekstkar bij het Máximapark geplaatst waarop staat dat mensen gepaste afstand van elkaar moeten houden.

