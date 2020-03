Utrecht

Gökmen T. krijgt levenslang voor aanslag in Utrechtse tram

Gökmen T. krijgt levenslang voor het doodschieten van Roos (19), Daniël (28), Rinke (49) en Willem (74) tijdens de tramaanslag in Utrecht in maart vorig jaar. Voor de geradicaliseerde man is geen enkele andere straf passend, zo heeft de rechtbank in Utrecht vrijdag geoordeeld.