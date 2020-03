De politie heeft dinsdag een 47-jarige man aangehouden die in 2010 werd veroordeeld, maar daarna onvindbaar was. Dat meldt de politie donderdag.

De man werd tien jaar geleden veroordeeld voor een gevangenisstraf van 360 dagen of een boete van zo'n 32.000 euro. De politie heeft niet bekendgemaakt waarvoor hij werd veroordeeld.

Omdat de man mogelijk in het buitenland verbleef, was er een Europees aanhoudingsbevel afgegeven, maar via de sociale recherche kwam informatie binnen waaruit bleek dat de man hoogstwaarschijnlijk in Nederland was.

De man werd in Utrecht aangehouden en zal zijn straf alsnog moeten uitzitten of de openstaande boete moeten betalen.