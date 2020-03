Utrecht

Een winkel aan het Prins Bernhardplein in de Utrechtse wijk Zuilen is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. Het zou mogelijk gaan om de slagerij die in 2019 ook al meerdere keren doelwit was.