Een Utrechtse vriendengroep heeft een website gemaakt met een overzicht van alle restaurants in de stad die de keuken openhouden voor het bezorgen en afhalen van maaltijden tijdens de coronacrisis.

Elise, een van de initiatiefnemers, vertelt hoe ze op het idee zijn gekomen. "We zagen op verschillende plekken kleine initiatieven ontstaan rondom het bezorgen van maaltijden. Restaurants hebben briefjes achter ramen hangen en plaatsen posts op Instagram. Het leek ons een goed idee om een plek te maken waar mensen een overzicht hebben van wat de mogelijkheden zijn."

"Een deel van onze vriendengroep werkt samen in een eigen IT-bedrijfje, wat natuurlijk helpt met het maken van de website. Ons normale werk gaat tot nu toe gewoon door, al zijn we wel allemaal thuis aan het werken. Steun de Keuken doen we daar in de avonduren vrijwillig bij, vooral door met elkaar te videobellen."

Op woensdagochtend zijn er al meer dan vijftig Utrechtse restaurants op de website te vinden. Het Muzieklokaal, Kantien, De Pizzabakkers en Bananas Foodshop; er staan allerlei restaurants tussen. Per restaurant wordt aangegeven hoe er besteld kan worden en of het mogelijk is om te laten bezorgen.

De website is sinds dinsdagavond online. "We hebben er zelf een paar restaurants op gezet waarvan we wisten dat ze de keuken open willen houden. Woensdagochtend kwamen er van veel restaurants al reacties dat ze ook op de site wilden. Die worden er nu opgezet."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.