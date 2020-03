Vanwege de verspreiding van het coronavirus worden evenementen met meer dan honderd personen in heel Nederland afgelast. De maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart. Hoe staat het ervoor in Utrecht?

Jaarbeurs

Alle evenementen in de Jaarbeurs worden tot 31 maart afgelast - ook de bijeenkomsten met minder dan honderd mensen. "Per evenement wordt in samenspraak met onze partners de mogelijkheid tot verplaatsing bekeken", laat de Jaarbeurs weten.

TivoliVredenburg

De evenementen in TivoliVredenburg zijn tot 31 maart afgelast, laat de concertzaal weten. "Waar mogelijk wordt een nieuwe datum voor een concert gezocht. Hierover worden bezoekers geïnformeerd."

Utrecht Marathon

De Utrecht Marathon die op 19 april gepland stond, is uitgesteld. Organisator Golazo Sports zegt de evenementen te verschuiven naar een latere datum.

"Een enorme tegenvaller voor iedereen die zich erop heeft verheugd, maar de veiligheid en gezondheid van de lopers, vrijwilligers, toeschouwers en andere betrokkenen staat bij de organisatie altijd voorop", laat de organisatie achter het evenement donderdag weten aan RTV Utrecht.

Opening nieuwe bibliotheek Neude

De opening van de nieuwe centrale bibliotheek aan de Neude in Utrecht gaat dit weekend niet door. Prinses Laurentien en wethouder Anke Klein zouden de bibliotheek vrijdag openen, na jaren van werkzaamheden aan het voormalige postkantoor.

Maandag gaat de organisatie zich beraden op hoe en wanneer de nieuwe locatie wel opengaat.

Herdenking tramaanslag 18 maart

De herdenking van de tramaanslag op het 24 Oktoberplein in Utrecht op 18 maart is afgelast, laat de gemeente weten. Wanneer en hoe de herdenking nu zal plaatsvinden, is nog niet bekend.

Bioscopen

Pathé laat weten dat er tot 31 maart niet meer dan honderd kaartjes per zaal verkocht zullen worden.

Het is nog niet bekend hoe de bioscopen Kinepolis, Louis Hartlooper en Springhaver te werk gaan.

Stadsschouwburg

De Stadsschouwburg is helemaal dicht: er vinden geen evenementen plaats.

Centraal Museum, alle locaties

Alle locaties van het Centraal Museum zijn in maart gesloten, te weten het Rietveld Schröderhuis, het nijntjemuseum en het Centraal Museum zelf.

Spoorwegmuseum

Ook het Spoorwegmuseum zit op slot in maart.

EKKO

Alle evenementen bij poppodium EKKO zijn afgelast tot 31 maart. Het poppodium zal de kaartkopers hier per mail van op de hoogte houden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.