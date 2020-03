De nieuwe fietsenstalling in de kelder van Post Utrecht is woensdagochtend geopend door wethouder Lot van Hooijdonk. In de stalling is plek voor 720 fietsen.

Fietsenstalling Neude is onderdeel van de volledige herontwikkeling van het voormalige postkantoor. "Het is puzzelen met de ruimte in de historische binnenstad. Het is dus niet elke dag dat we een nieuwe fietsenstalling kunnen openen", meldde Van Hooijdonk.

115 rekken zijn bedoeld voor afwijkende fietsen, zoals fietsen met een bak voorop. Fietsers kunnen de eerste 24 uur gratis hun fiets stallen. Daarna kost het stallen 0,50 euro per 24 uur. Een jaarabonnement kost 73,33 euro.

De stalling is elke dag van 7.00 tot 1.00 uur open. Er is een doorgang naar supermarkt Albert Heijn.

Foto: Robert Oosterbroek