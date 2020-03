De gemeente Utrecht heeft vrijdag een streep gezet door de ontwikkelingsplannen van het Jaarbeurspleingebouw. Hiermee staat de komst van The Student Hotel in de stad ook op losse schroeven.

In het pand aan het Jaarbeursplein zou naast The Student Hotel ook plaats zijn voor Hojel II (kantoorruimte) en Sijpesteijn (huurwoningen). De gemeente heeft de plannen onder andere afgekeurd omdat het ontwerp niet goed zou zijn.

"De voorstellen voor Hojel II en Sijpesteijn werden beoordeeld als te fors qua volume en niet passend binnen de meegegeven randvoorwaarden. De samenhang tussen de drie projecten kwam onvoldoende tot zijn recht", aldus de gemeente.

The Student Hotel probeerde al eerder naar Utrecht te komen. In december 2016 maakte het bedrijf bekend een vestiging te willen openen in het oude Rabobankgebouw bij Hoog Catharijne. Daar ontstond toen ook al de nodig commotie over.

Verschillende Utrechtse partijen zoals Student & Starter, de PvdA en studentenbelangenbehartiger Vidius vreesden voor uitbuiting van studenten. In The Student Hotel krijgen studenten namelijk geen huurovereenkomst aangeboden, maar een hotelovereenkomst.

Voor het Jaarbeurspleingebouw wordt nu gezocht naar een nieuwe ontwikkelaar. Voordat dat wordt gedaan gaat de gemeente Utrecht eerst onderzoeken welke invulling men precies aan het gebouw wil gegeven.

De komst van The Student Hotel in Utrecht is daarnaast niet helemaal van de baan. De gemeente zegt eerste de politieke discussie over de komst voort te willen zetten. "Het lijkt ons goed deze discussie nu eerst tot een heldere conclusie te brengen. Hierbij zullen de juridische mogelijkheden uitgezocht moeten worden en de voorwaarden waaronder een studentenhotel zich zou kunnen vestigen in Utrecht."