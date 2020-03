Het aantal coronabesmettingen in Utrecht is met twee nieuwe gevallen opgelopen naar acht, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.

Mogelijk zijn de twee nieuwe besmettingen ontdekt in het Diakonessenhuis. Het ziekenhuis meldde eerder op vrijdag al dat twee patiënten bevestigd hebben gekregen dat ze met het COVID-19-virus besmet zijn.

Er lag al één persoon met het virus in het Diakonessenhuis. Het ziekenhuis meldt dat de drie patiënten in "strikte" isolatie worden verpleegd. Eén persoon ligt op de intensive care.

Donderdag werd bekend dat het virus was vastgesteld bij iemand in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Deze patiënt heeft het ziekenhuis dezelfde dag kunnen verlaten en wordt thuis begeleid door de GGD.

In Nederland zijn nu in totaal 128 mensen besmet met het coronavirus. Eén patiënt, een 86-jarige man uit Hoeksche Waard, is in een Rotterdams ziekenhuis overleden aan het virus.

