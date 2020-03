Een agent is in de nacht van donderdag op vrijdag lichtgewond geraakt bij een achtervolging van een bestuurder in een Mercedes in de Utrechtse wijk Oog in Al. De verdachte is aangehouden.

Agenten zagen een donkere Mercedes door Oog in Al tijden. "Door het rijgedrag besloten de collega's om de bestuurder van het voertuig een stopteken te geven", schrijft de politie op sociale media. "Toen het stopbord aanging koos de bestuurder ervoor om er met een zeer hoge snelheid vandoor te gaan."

De snelheden liepen op tot 120 kilometer per uur. Toen de verdachte de wijk Kanaleneiland inreed verloor hij de macht over het stuur en kwam tot stilstand tegen een boom. De automobilist besloot daarna om te voet verder te vluchten.

Een agent vatte de verdachte al snel in de kraag, maar die wist zich los te rukken. Hierdoor kwam de agent ten val en raakte lichtgewond.

Toch kon de man later met behulp van een andere agenten worden opgepakt en mee worden genomen naar het bureau. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten.