De gesprekken tussen de parlementaire ondervragingscommissie en imam Suhayb Salam van de Utrechtse moskee alFitrah in Overvecht zijn gestrand, meldde de commissie woensdagavond.

De voorzieningenrechter bepaalde onlangs dat het bestuur documenten moet verstrekken. Salam heeft volgens de commissie echter geen openheid van zaken gegeven. Het geschil moet nu worden opgelost door een rechter.

De commissie doet onderzoek naar geldstromen vanuit onvrije landen naar verschillende Nederlandse moskeeën. De financiering vanuit het buitenland zou mogelijk kunnen leiden tot "ongewenste beïnvloeding". Het bestuur van de moskee alFitrah was niet bereid om inzicht te geven in haar eigen financiële stukken.

De Utrechtse imam is opgeroepen als getuige in het onderzoek. De commissie eist inzage in documenten van de moskee, maar Salam weigert deze papieren te overhandigen. "Het is niet gelukt om af te stemmen hoe de stichting moet voldoen aan informatievorderingen", is te lezen op de website van de commissie.

Salam: 'Commissie wil me monddood maken'

Tijdens de ondervragingen botste de commissie meerdere keren met Salam. Enkele vragen werden niet of ontwijkend beantwoord door de imam. "U gaat niet over mijn antwoorden", zei hij.

Hij stelde dat de commissie hem monddood wil maken. De voorzitter dreigde het verhoor te schorsen, maar deed dit niet.

De Utrechtse moskee kwam vorig jaar nog in opspraak door een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Het instituut concludeerde destijds dat de moskee sektarische trekken heeft. Zo zou er sprake zijn van een gesloten karakter, groepsdruk, afstandelijkheid en hiërarchisch leiderschap.

De commissie verwacht over twee tot drie weken een uitspraak van de rechtbank.