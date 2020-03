Voetbal Competitieduels AZ-Feyenoord en FC Utrecht-Ajax op 8 en 9 april ingehaald Slideshow Infographic Video De KNVB heeft woensdag nieuwe data vastgesteld voor AZ-Feyenoord en FC Utrecht-Ajax in de Eredivisie. De wedstrijd in Alkmaar wordt ingehaald op woensdag 8 april, terwijl het duel in Utrecht op donderdag 9 april wordt gespeeld.