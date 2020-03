De Utrechtse straatkunstenaar Leon Keer maakt een vloerschildering van 150 vierkante meter voor op het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Het kunstwerk is vanaf 15 maart te zien.

De straatkunstenaar reist de hele wereld over om muren en pleinen te beschilderen. Tot op heden was zijn werk nooit langer dan een paar dagen in Utrecht te zien.

Eigenlijk zou de Domstad vorig jaar al een schildering van Keer krijgen, maar de plannen bij het Berlijnplein werden meerdere keren gewijzigd. Keer gaat nu een 150 vierkante meter grote vloerschildering maken op het Berlijnplein in Leidsche Rijn.

Het werk moet een jaar lang te zien zijn. Op zondag 15 maart begint hij aan het kunstwerk tijdens het gratis minifestival Buurtborrel x Street Art bij RAUM. Bezoekers kunnen hem dan aan het werk zien.

Leon Keer (1980) is wereldwijd bekend vanwege zijn anamorfische street art. Deze techniek wekt de illusie dat je als kijker een 3D in plaats van een 2D schildering bekijkt, afhankelijk van het punt waar je staat.

In 2018 won Keer de Benelux Street Art Award voor Best Artist. Toch is zijn werk bij veel Utrechters onbekend, omdat het nergens in Utrecht te zien is.