De gemeente Utrecht heeft dinsdag mogelijke locaties van nieuwe laadpalen voor elektrische auto's bekendgemaakt. Het gaat om honderden plaatsen door de hele stad.

De gemeente heeft een kaart gepubliceerd waarop alle mogelijke locaties per wijk te zien zijn. Bewoners kunnen van 2 tot 15 maart reageren op de plannen. Op basis daarvan kunnen de plekken nog worden aangepast. De gemeente wil de locaties nog voor de zomer definitief vastleggen.

Om te beslissen of een nieuwe laadpaal nodig is, kijkt de gemeente naar hoe vaak de bestaande laadpalen in een buurt gebruikt worden. De gemeente verwacht dat in het huidige plan genoeg plekken zijn opgenomen om de komende vijf jaar laadpalen bij te kunnen plaatsen. Elke laadpaal heeft twee aansluitingen om een auto aan te laden.

Het plan voor de nieuwe laadpalen is opgesteld omdat de gemeente verwacht dat steeds meer Utrechters kiezen voor een elektrische auto. Momenteel zijn er ongeveer vijfhonderd laadpalen in Utrecht. Over vijf jaar moet 4 procent van alle parkeerplekken in de stad een elektrische laadpaal hebben.