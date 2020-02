Agenten hebben in de nacht van maandag op dinsdag waarschuwingsschoten gelost bij de arrestatie van twee mannen in Utrecht. Het tweetal had even daarvoor iemand ontvoerd in Eindhoven, meldt de politie Oost-Brabant.

Het slachtoffer betreft een 33-jarige man uit Eindhoven. De verdachten zijn twee mannen uit Den Haag van 39 en 46 jaar oud. Beide mannen zitten nog vast voor verhoor.

Rond 23.00 uur werd in de Harpstraat in Eindhoven een man tegen zijn wil meegenomen in een auto. Na meldingen van verschillende buurtbewoners kwamen agenten ter plaatse. Op straat troffen zij enkele bezittingen van de man aan, waaronder zijn auto die even verderop met de achterklep open geparkeerd stond.

Vervolgens startte de politie een onderzoek, waarna de auto met de ontvoerders in de Utrechtse wijk Overvecht werd gevonden. Na een korte achtervolging dwong de politie het voertuig tot stilstand, waarna de verdachten te voet probeerden weg te vluchtten.

'Ontvoering houdt vermoedelijk verband met conflict uit het criminele milieu'

Bij de achtervolging van een van de verdachten loste de politie een waarschuwingsschot. Hij kon vervolgens worden aangehouden. De andere verdachte kon in het voertuig worden aangehouden, waar ook het slachtoffer werd aangetroffen. De 33-jarige Eindhovenaar was gewond en werd voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Later werd het slachtoffer ook aangehouden voor een ander strafbaar feit. Op basis van het onderzoek gaat de politie ervan uit dat de ontvoering verband houdt met een conflict in het criminele milieu.