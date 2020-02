De Utrechtse ijssalon Robert Gelato heeft het openingsfeest op vrijdag 28 februari met de zeven beste ijsmakers van Italië afgeblazen vanwege het COVID-19-virus. De winkel gaat die dag alsnog open, maar zonder Italiaanse ijsmakers.

Ieder jaar opent Roberto Gelato het nieuwe ijsseizoen met een evenement waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Dit jaar stond in het kader van de zeven beste Italiaanse ijsmakers. "De nummers een, twee en drie van de Coppa d’Oro 2020, de drie beste ijsbereiders van de wereld, komen op 28 februari bij ons ijs maken", schreef ijsmaker Roberto Coletti een maand geleden.

In een video op Facebook maakt Coletti maandag echter bekend dat het evenement niet door kan gaan, omdat zes van de zeven ijsbereiders vlak bij het gebied wonen waar het coronavirus is gevonden. "Het is een pijnlijke beslissing, maar we hebben toch besloten om ze niet te laten komen voor hun en onze veiligheid."

De complete omzet van de ijssalon gaat naar het St. Antonius Onderzoeksfonds voor onderzoek naar medicijnen tegen longfibrose.

De benaming van het nieuwe coronavirus zorgt nogal eens voor verwarring. Hopelijk biedt deze uitleg duidelijkheid. Gezondheidsorganisatie WHO koos in het begin voor de tijdelijke naam 2019-nCoV, terwijl het virus eigenlijk officieel SARS-CoV-2 heet. De organisatie vond deze naam - die wel door het Nederlandse RIVM wordt gebruikt - te verwarrend, omdat het te veel doet denken aan de SARS-uitbraak in 2002. Inmiddels heeft de WHO ervoor gekozen om de tijdelijke naam 2019-nCoV te vervangen door het simpelere COVID-19-virus. Je raakt dus besmet met het SARS-CoV-2 (gebruikt door RIVM) of COVID-19-virus (gebruikt door WHO) en je overlijdt aan de ziekte COVID-19. NU.nl heeft ervoor gekozen om de benamingen van de WHO aan te houden. We gebruiken coronavirus als synoniem voor dit virus.