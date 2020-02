Twee dronken mannen zijn zondagochtend aangehouden omdat ze vernielingen hebben aangericht in een Utrechtse parkeergarage. De een sloopte een parkeerautomaat en de ander trapte een ruit van een toegangsdeur aan diggelen.

Beide verdachten behoorden volgens de politie tot dezelfde vriendengroep. Een van de twee probeerde mogelijk af te rekenen bij een parkeerautomaat, maar dat verliep niet zoals gepland.

"Een jongeman ging kennelijk zo slecht op drank, dat hij het nodig vond om een discussie met een parkeerautomaat fysiek op te lossen. Na een paar flinke trappen tegen de automaat was de discussie beslecht en was de automaat kapot", schrijft Dennis Schuring van de politie op Instagram.

De beveiliging van de parkeergarage zag via een camera wat er gebeurde en schakelde de politie in. De man is vervolgens aangehouden in het bijzijn van zijn vrienden. "Hij was niet agressief naar ons, maar wel compleet van de kaart", aldus Schuring.

Nadat de rest van de groep zijn weg vervolgde, trapte een van hen de ruit van een toegangsdeur van de parkeergarage kapot. Op dat moment waren de agenten nog bij de beveiligers. Niet veel later is ook de tweede vandaal aangehouden. Schuring: "Ook deze man ging niet goed op alcohol."

Beide verdachten worden in de loop van de dag verhoord door de recherche.