De organisatie van de Utrecht Canal Pride heeft bekend gemaakt welke deelnemers dit jaar meevaren met de optocht over de Oudegracht. Voor het eerst is het maximale aantal van vijftig boten bereikt.

Onder andere het Utrechtse Café Kalff, Bodytalk en TivoliVredenburg varen mee, maar ook de gemeente Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Roze in Blauw Midden-Nederland en de Utrechtse lhbti+ studentenvereniging U.H.S.V. Anteros zijn te zien tijdens de Utrechtse Canal Pride.

De Stichting Utrecht Canal Pride zegt overweldigd te zijn door het hoge aantal inschrijvingen. In totaal schreven 89 organisaties zich in voor een plaats in de parade. Daarvan hebben vijftig vaartuigen een plaats in de parade gekregen, omdat de Oudegracht niet meer boten kan herbergen.

De Utrecht Canal Pride wordt voor de vierde keer georganiseerd. Dit jaar vindt het evenement plaats op zaterdag 6 juni. Voor de eerste editie in 2017 waren 27 aanmeldingen en sindsdien is dat aantal elk jaar gestegen.