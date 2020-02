De gemeente Utrecht heeft sinds 2016 zo'n 800.000 euro aan onderhoudskosten voor de vier roltrappen bij het Jaarbeursplein betaald. Nu moeten er nieuwe roltrappen komen die minder vaak kapot gaan, zo laat de gemeente weten na vragen van de volledige gemeenteraad.

De aanleg van de roltrappen begon in 2011 en aan het einde van 2012 en begin van 2013 werden ze in gebruik genomen. De oplevering aan de gemeente vond pas in 2016 plaats. Sinds de aanleg zijn er altijd problemen geweest met de roltrappen.

Al eerder werd geconcludeerd dat zowel het onderhoud als de schoonmaak slecht werd uitgevoerd. Ook bleek uit een rapport van ingenieursbureau Movares dat de roltrappen helemaal niet geschikt zijn voor het gebruik in de buitenlucht en dat ze verkeerd geplaatst zijn.

De gemeente is het overigens niet met alle conclusies uit het onderzoeksrapport van Movares eens en zegt dat de roltrappen zo vaak kapot gaan door een combinatie van factoren. De leverancier van de roltrappen zou ook veel gedaan hebben om de techniek te verbeteren en onderdelen te vervangen. Daarom stelt de gemeente het bedrijf niet aansprakelijk.

Er zijn een hoop herstelwerkzaamheden geweest, maar de problemen bleven aanhouden. Ook vandalisme, onjuist gebruik en stof van bouwplaatsen in de omgeving maken de roltrappen gevoeliger voor storingen. Dit alles heeft de gemeente doen besluiten om de roltrappen te gaan vervangen.

'Roltrappen kostten ongeveer 200.000 euro per jaar'

De onderhoud- en herstelkosten werden tot eind 2015 door de aannemer betaald. Daarna moest de gemeente zelf de kosten betalen. Geschat wordt dat dit per jaar minimaal 200.000 euro kostte, wat neerkomt op een totaalbedrag van 800.000 euro gedurende de afgelopen vier jaar. Deze hoge kosten zijn mede de aanleiding om nieuwe roltrappen aan te schaffen.

De gemeente hoopt in 2022 vier nieuwe exemplaren te hebben. Er moet nog een aanbesteding komen. De andere roltrappen in het stationsgebied zijn steviger, korter en vanaf het begin beter onderhouden. Daar zijn dan ook veel minder klachten over.