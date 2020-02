Binnenland Verdacht pakket in Utrecht blijkt ongevaarlijk, personeel mag pand weer in Slideshow Infographic Video Een bedrijf aan de Eendrachtlaan in Utrecht is dinsdagmiddag uit voorzorg tijdelijk deels ontruimd geweest, nadat hier een verdacht postpakket is aangetroffen. Na onderzoek blijkt dat er geen explosief in de post zat.