Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag met 200 kilometer per uur door de Utrechtse wijk Overvecht gereden, meldt de politie via Instagram.

Surveillerende agenten merkten het voertuig op en zetten de achtervolging in. De auto werd uiteindelijk aan de kant gezet bij de McDonald's in Maarssen.

Het voertuig is in beslag genomen en de bestuurder krijgt enkele bekeuringen thuis gestuurd.