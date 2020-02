Een jongen met een openstaande celstraf van veertig dagen heeft zich onlangs verstopt onder een berg wasgoed in een woning in de Utrechtse wijk Vleuten-De Meern, meldt de politie donderdag via Twitter.

Een ouder van de jongen vertelde aan agenten die voor de deur stonden dat hij in Enschede zat. De agenten geloofden dit niet en troffen de jongen na een korte zoektocht aan in de woning.

De verdachte is aangehouden en overgebracht naar de gevangenis voor zijn openstaande straf. Waar de jongen voor is veroordeeld, is niet bekend.