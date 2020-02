De gemeente Utrecht heeft onlangs een lijst gepubliceerd met adressen van verhuurders die hun zaken niet op orde hebben. Het gaat onder meer om woningen die illegaal worden verhuurd of achterstallig onderhoud hebben.

Met het publiceren van de lijst wil de gemeente potentiële huurders waarschuwen. "Met deze informatie kunnen woningzoekenden nagaan of zij met een goede en betrouwbare verhuurder te maken hebben", aldus verantwoordelijk wethouder Kees Diepeveen. Daarmee wil de gemeente huurders beschermen en verhuurders stimuleren zich aan de regels te houden.

Het openbaar maken van de informatie is een proef van een jaar. In hoeverre de proef succesvol is, is afhankelijk van hoe vaak woningzoekenden en belangenbehartigers gebruikmaken van de lijst.

Als een verhuurder niet op de lijst staat, betekent dit overigens niet direct dat de verhuurder betrouwbaar is.