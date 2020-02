In de omgeving van de Biltstraat in de Utrechtse wijk Wittevrouwen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zeven woninginbraken gepleegd, meldt de Politie Utrecht via Twitter.

Of de inbraken met elkaar verband houden, is nog niet bekend. Ook is het onduidelijk of er iets is buitgemaakt. Een van de inbrekers is volgens het signalement van de politie een kleine man met zwarte kleding.

Eventuele getuigen van een van de inbraken wordt verzocht contact op te nemen met de Utrechtse politie.