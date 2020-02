De gemeente Utrecht mocht volgens de Raad van State geen dwangsom opleggen aan de vrouw die 24 chihuahua's in huis had. De gemeente wilde de vrouw dwingen om het aantal honden terug te brengen naar tien, maar dit deed het volgens de rechter niet op de juiste manier.

Aanvankelijk zou de vrouw 26 chihuahua's hebben, bij de inspectie in 2018 bleek het om 24 te gaan. Naar eigen zeggen heeft de vrouw er nu nog 23.

De gemeente legde de vrouw een dwangsom op; er moesten honden weg, anders zou er een boete volgen. Dit had de gemeente niet mogen doen. Er zou namelijk niet goed onderzocht zijn wat voor overlast er was voor de omgeving en wat het terugbrengen van het aantal honden zou betekenen.

De rechter bij de Raad van State komt hiermee tot een ander oordeel dan de rechtbank in Utrecht.

Bestemmingsplan

Om een dwangsom op te kunnen leggen, moet vaststaan dat de eigenaar van de chihuahua's een regel overtreedt. Volgens het gemeentebestuur is het houden van zoveel chihuahua's in een woonhuis in strijd met de woonbestemming die de woning in het bestemmingsplan heeft.

Om te beoordelen of dat het geval is, moet de gemeente nagaan wat voor ruimtelijke uitstraling het houden van zoveel dieren heeft. Afdeling bestuursrechtspraak komt tot de conclusie dat de gemeente Utrecht de effecten voor de omgeving niet heeft onderzocht.

Er is in 2017 weliswaar een inspecteur op bezoek geweest, maar die heeft alleen verslag uitgebracht over de situatie in huis, niet over de situatie in de omgeving. Daardoor heeft het gemeentebestuur het opleggen van deze dwangsom niet voldoende onderbouwd. Als het gemeentebestuur een nieuwe dwangsom zou willen opleggen, dan moet het daarover - na onderzoek - een nieuw besluit nemen.