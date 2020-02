De gemeenteraad van Utrecht wil in de toekomst beter worden geïnformeerd over risicovolle projecten, zoals de Uithoflijn, de renovatie van de Domtoren, de NRU en het herstel van de wal- en kluismuren.

Maandag tijdens een van de debatten over de Uithoflijn vroeg de gemeenteraad om een nieuwe regeling die voor een betere informatievoorziening moet zorgen. Volgens de raad is er rond de aanleg van de Uithoflijn meerdere keren slecht gecommuniceerd en zou de gemeente daar lessen uit moeten trekken.

De risico's van grote risicovolle projecten moeten volgens de raad voortaan beter en eenduidig in kaart worden gebracht. Afspraken over welke informatie de gemeenteraad ontvangt en hoe vaak, moeten schriftelijk worden vastgelegd in de regeling.

Of een project in aanmerking komt voor de regeling, moet volgens de raad worden beoordeeld aan de hand van meerdere criteria, zoals de impact op de stad, de hoogte van de investeringen, de complexiteit van het project en de rol van de gemeente.

"Er zijn in Utrecht momenteel zulke grote projecten in uitvoering dat professionalisering van de projectbeheersing en heldere informatievoorziening prioriteit heeft. We willen dat het college en de gemeenteraad goed kunnen aansturen op deze complexe projecten en de risico's die daarbij komen kijken", aldus wethouder Anke Klein.

De regeling voor risicovolle projecten is voor advies naar de Rekenkamer Utrecht en de gemeenteraad gestuurd. Een definitieve versie moet in maart af zijn. Daarna wordt de regeling ingevoerd en toegepast op lopende projecten.