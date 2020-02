De kap van de 170 jaar oude rode beuk aan de Emmalaan in Utrecht is dinsdagochtend van start gegaan. De iconische boom is aangetast door schimmel.

Werklui begonnen dinsdag met het neerhalen van grote takken, waarna de stam in delen zal worden gekapt. Vanwege de omvang van de boom gaat de kap zeker twee dagen duren.

De rode beuk had bij veel omwonenden een plek in hun hart. De afgelopen jaren werd tevergeefs veel gedaan om de boom te behouden door deze zo goed mogelijk te verzorgen. In januari organiseerden omwonenden zelfs een afscheidsbijeenkomst voor de boom.

"Het verlies van de markante rode beuk gaat ons allen aan het hart. Daarom hebben wij gezocht naar een waardige vervanger om zijn plek in te nemen. De nieuwe boom staat al klaar bij een kweker in Brabant", aldus wethouder Kees Diepeveen. De nieuwe beuk wordt binnen twee weken geplaatst op de rotonde van de Emmalaan.