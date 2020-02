Het hoofdkantoor van McDonald's Nederland komt in november 2021 naar Utrecht. Het bedrijf vestigt zich in een kantoor in Central Park, in het stationsgebied. Het huidige hoofdkantoor van de keten staat in Amsterdam.

Central Park wordt momenteel gebouwd en komt tussen het stadskantoor en woontoren De SYP. Het gebouw moet halverwege 2021 worden opgeleverd. In Central Park komen meerdere grote bedrijven, zoals de Rabobank, Aalberts Industries en VodafoneZiggo.

"Voor ons nieuwe kantoor waren wij op zoek naar een goed bereikbare en dynamische locatie, waarmee we onze talenten kunnen behouden en nieuw talent kunnen aantrekken", zegt Erwin Dito, de managing director van McDonald's Nederland. Central Park voldoet volgens Dito aan deze voorwaarden.