Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen geëist tegen twee drugsdealers uit de Utrechtse wijk Lombok. De mannen hoorden zestien en drie maanden cel tegen zich geëist worden.

De politie kreeg sinds de zomer van 2018 meldingen binnen over de hoofdverdachte. In 2019 kwam de politie hem op het spoor toen hij iets overdroeg aan een bekende drugsdealer. Er werd toen een onderzoek gestart, waarin onder meer telefoongesprekken werden afgetapt.

Uit de telefoongesprekken bleek dat de man contact had met meerdere drugsgebruikers. De politie besloot undercover drugs te kopen. In oktober 2019 lukte het twee keer om heroïne en cocaïne bij de verdachte te kopen. Die werd vervolgens aangehouden. Tijdens zijn aanhouding had hij veel contant geld en een dealertelefoon bij zich.

Tijdens het onderzoek kwam ook de andere verdachte in beeld. Ook hij had contacten via de dealertelefoon en maakte afspraken voor deals.

'Kans op herhaling groot'

Het OM heeft bij de strafeis rekening gehouden met het feit dat de verdachten niet mee wilden werken aan een onderzoek door de reclassering. Ook zou de kans op herhaling van strafbare feiten groot zijn. De hoofdverdachte is ook al eerder veroordeeld voor drugshandel.

Tegen de hoofdverdachte is zestien maanden cel geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Zijn medeverdachte hoorde negentig dagen eisen, waarvan 46 dagen voorwaardelijk.

De officier van justitie wilde verder een contactverbod tussen de twee verdachten en dat de hoofdverdachte een locatieverbod krijgt voor opvangplekken voor drugsverslaafden.