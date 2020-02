In het NH Hotel aan het Jaarbeursplein in Utrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag een overleden man aangetroffen, meldt de politie op Twitter.

Wat er precies gebeurd is, moet nog worden uitgezocht. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Rond 2.00 uur rukten de hulpdiensten massaal uit naar het hotel. Een gedeelte van het hotel werd ontruimd, de gasten werden elders opgevangen.

Mogelijk meldt de politie in de loop van vrijdag meer informatie over de zaak.