Binnen een horecapand aan het Jaarbeursplein in Utrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag een overleden man aangetroffen, meldt de politie op Twitter.

Wat er precies gebeurd is, moet nog worden uitgezocht. Agenten zijn ter plaatse om de oorzaak van zijn dood te achterhalen.

Het is niet duidelijk in welk pand de man is aangetroffen. Mogelijk meldt de politie in de loop van vrijdag meer informatie over de zaak.