Stichting Utrechts EigenDom heeft met verschillende activiteiten 350.000 euro opgehaald voor de restauratie van de Domtoren. Het geld wordt gebruikt om de verlichting van de toren mooier te maken.

De Dom wordt de komende vijf jaar gerestaureerd, waardoor de toren lange tijd in de steigers staat. Normaal gesproken wordt de toren verlicht met het lichtkunstwerk In Lumine Tuo van een Londens bedrijf, maar gedurende de werkzaamheden is de verlichting niet te zien. Als de steigers weg zijn, zal de verlichting weer aangaan.

Als het aan Utrechts EigenDom ligt, moet dit lichtkunstwerk nog mooier worden. Daarom besloot het om geld op te halen. In totaal haalden de initiatiefnemers in 2019 ruim 350.000 euro op met georganiseerde activiteiten.

In april wordt er een bezoekerslift voor de toren in gebruik genomen. Bezoekers kunnen dan een kaartje kopen om met de lift op de top van de Domtoren te komen. Met het geld wordt de stichting weer gesteund. De bezoekerslift zal tussen april en oktober van dit jaar in gebruik zijn.