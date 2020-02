Om de route naar school voor kinderen in Oog in Al veiliger te maken, worden er sinds woensdag klaar-overs ingezet op de kruising van de Everard Meijsterlaan met de Franz Schubertlaan en de Goethelaan. Ze zullen hier elke ochtend staan. De klaar-overs zijn nodig, omdat auto’s en fietsers zouden niet altijd stoppen voor voetgangers op het zebrapad.

Het initiatief voor de verkeersbrigadiers kwam een moeder van een achtjarige zoon, die elke ochtend het kruispunt over moet steken. Ze vond dat haar zoon alleen naar school kon lopen, maar het oversteekpunt vond ze toch te gevaarlijk.

De Everard Meijsterlaan is een drukke fietsroute en niet iedereen stopt voor het zebrapad. Om dit probleem op te lossen, worden er nu klaar-overs ingezet op het kruispunt.

Momenteel zetten twaalf vrijwilligers zich in om de route naar school wat veiliger te maken. Woensdagochtend kregen de vrijwilligers uitleg van de politie en de gemeente.

Ook wethouder Lot van Hooijdonk was daarbij aanwezig. Zij zei dat klaar-overs al een tijd uit het Utrechtse straatbeeld zijn verdwenen, maar dat het op deze plek een hele goede oplossing kan zijn. "Het is een retro en tegelijkertijd een heel mooie oplossing. Ik hoop dat het lukt."

Het werk van een verkeersbrigadier bleek niet eenvoudig. Het was bijvoorbeeld voor sommige vrijwilligers wel even wennen om een hele groep fietsers tot stoppen te dwingen. "We moeten het gewoon een paar keer doen", aldus een van de ouders. Uiteindelijk is de eerste ochtend alles vlekkeloos verlopen.