De werkzaamheden in de Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht gaan halverwege februari van start. Het doel is om de straat groener en verkeersveiliger te maken. De werkzaamheden moeten begin 2021 zijn afgerond.

De gemeente heeft in overleg met omwonenden een plan opgesteld voor de herinrichting. Buurtbewoners vinden dat vooral de verkeersveiligheid momenteel te wensen overlaat.

Vanaf 1 maart wordt de Oudwijkerdwarsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, behalve voor fietsers en voetgangers. Buslijn 8 rijdt tijdens de afsluiting een andere route.

De rijbaan wordt geasfalteerd en versmald tot 5,5 meter. Grotere voertuigen kunnen elkaar bij die breedte moeilijker passeren, waardoor verkeer minder hard zal rijden. Er zullen geen drempels worden aangelegd, omdat volgens de gemeente de kans op overlast en schade door trillingen te groot is.

In de Oudwijkerdwarsstraat komen 225 fietsparkeerplaatsen. Dat zijn er 58 meer dan nu. Er komen 48 plekken bij Podium Oost en twaalf plekken in de buurt van de sportschool. Volgens de gemeente komt er door de uitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen meer plaats voor voetgangers op de stoep. .

De gemeente wil ook het plaatsen van vier nieuwe ondergrondse containers combineren met de nu geplande werkzaamheden. Daarover zijn twee bewonersbijeenkomsten gehouden. Een derde bijeenkomst volgt binnenkort.