Utrecht

Staat en passagier die beelden tramaanslag wil zien met elkaar in gesprek

De Nederlandse Staat en een passagier van de tram waarin in maart vorig jaar een aanslag werd gepleegd gaan met elkaar in gesprek over het inzien van beelden van het schietincident. In de rechtbank van Den Haag diende dinsdag een kort geding over het vrijgeven van de beelden.