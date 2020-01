De Uithoflijn in Utrecht gaat weer testritten maken, omdat de frequentie van het aantal ritten omhoog moet. De testritten zullen in de weekenden in februari plaatsvinden.

Sinds de start van lijn 22 rijden de trams tien ritten per uur per richting. Elke zes minuten komt een tram langs op een halte.

Het trambedrijf wil dit geleidelijk verhogen naar twaalf ritten per uur per richting en uiteindelijk naar zestien ritten per uur per richting.

Op de zaterdagen in februari rijden de trams daarom testritten tussen 8.00 en 16.00 uur. De Uithoflijn rijdt normaliter niet in het weekend.

Het beveiligingssysteem dat de wissels en seinen aanstuurt, gaat ook getest worden. Daarom rijden op zondag overdag op een deel van de nieuwe lijn ook testritten in beide richtingen, vier keer per uur.