Het Centraal Museum heeft woensdagavond in New York een meesterwerk van de Utrechtse schilder Dirck van Baburen aangekocht. Tijdens een veiling bij Sotheby’s werd het schilderij afgehamerd voor een bedrag van 850.000 dollar.

Op het schilderij, genaamd Granida en Daifilo, is de Utrechtse edelman Pieter van Hardenbroeck (1593-1658) afgebeeld, die verliefd was op de non Agnes van Hanxelaer. Zij verliet in 1623 het klooster voor hem.

In hetzelfde jaar bestelde Van Hardenbroeck dit schilderij, ter herinnering aan hun prille liefde. De geliefden zijn uitgebeeld als Granida, de Perzische prinses en Daifilo, een eenvoudige herder.

“Wij zijn er trots op dat we met deze aanwinst een schilderij aan onze collectie kunnen toevoegen dat in alle opzichten thuis hoort in Utrecht en dat een belangrijke aankoop is, niet alleen voor ons museum, maar ook voor de Collectie Nederland”, aldus artistiek directeur Bart Rutten.

Na de aankoop in 2019 van het Godenbanket van Joachim Wtewael is dit het tweede topstuk dat het museum binnen een jaar tijd heeft kunnen verwerven voor de collectie oude schilderkunst.