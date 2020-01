Binnenland Man maakt testrit in auto van 140.000 euro en botst tegen boom in Utrecht Een man is woensdag rond 11.30 uur tijdens een testrit in een auto van 140.000 euro tegen een boom gebotst op de Proostwetering in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.