De camera’s in enkele straten in Overvecht en Kanaleneiland blijven langer staan. De gemeente laat het cameratoezicht drie maanden extra draaien omdat de rust op deze locaties nog niet is teruggekeerd.

In Utrecht zijn een aantal flexibele camera's. Deze worden om de paar maanden verplaatst naar locaties waar behoefte is aan extra toezicht.

Vorig jaar december werden de camera's geplaatst in de omgeving van de Haifadreef, Ankaradreef, Tigrisdreef en de Teun de Jagerdreef. In dit gebied was het destijds onrustig. Zo was er straatmeubilair gesloopt, waren er auto's in brand gestoken en moest een van de camera's het zelf ook ontgelden.

"Het in brand steken van de camera is illustratief voor het normbesef van een deel van de jongeren in deze omgeving", laat de gemeente weten.

In Kanaleneiland wordt er met camera’s toezicht gehouden bij de Stanleylaan, Afrikalaan en Marco Poloplantsoen. Rond de jaarwisseling was het hier, net als vorig jaar, onrustig. Er werd brand gesticht en de politie werd bekogeld. Het gebied wordt door de gemeente bestempeld als verzamelpunt van overlast.

De camera’s zijn in beide wijken onderdeel van een bredere aanpak om de problemen aan te pakken.