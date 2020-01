Het Openbaar Ministerie (OM) heeft 24 maanden cel en een geldboete geëist tegen een 64-jarige Utrechter voor fraude met zorgbudgetten. Zijn dochter is medeverdachte in de zaak.

Het onderzoek richt zich op de pgb-fraude van zorgaanbieder 'Fundament, dragers in de zorg'. De 64-jarige Utrechter, vennoot van de onderneming en hoofdverdachte in de zaak, wordt verdacht van het vervalsen van verantwoordingsformulieren, facturen en andere documenten van de onderneming in de periode van 2012 tot 2014.

De urenregistratie zou dermate onvolledig zijn dat de opgevoerde zorg daarmee onmogelijk verantwoord kan worden. Twee landelijke ziektekostenverzekeraars hebben aangifte gedaan.

Het deel waarvoor geen zorg geleverd kan zijn, bedraagt 2,5 miljoen euro. De man zou de budgetten hebben doorgestort naar zijn eigen rekening. Het ging om budgetten van cliënten van wie hij niet alleen de zorgaanbieder was, maar voor wie hij ook als bewindvoerder optrad.

Zijn dochter, een veertigjarige vrouw uit Vleuten, wordt verdacht van het medeplegen van valsheid in geschrifte. De vrouw werkte als zorgbegeleider en later als teammanager bij de zorgaanbieder. De organisatie wordt zelf ook verdacht van valsheid in geschrifte.

Geld werd besteed aan onroerend goed

Het geld werd onder andere besteed aan de aankoop van onroerend goed. In totaal werden vijf panden in Nederland en één in Duitsland aangekocht. Er werden grote bedragen gebruikt voor het verbouwen en aflossen van deze panden, die op naam stonden van de hoofdverdachte.

De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 24 maanden tegen de hoofdverdachte, waarvan acht voorwaardelijk. Ook eist het OM een ontzetting uit zijn beroep als zorgaanbieder en curator. Zijn veertigjarige dochter hoorde een werkstraf van 240 uur tegen zich eisen, een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een ontzetting uit haar beroep van zorgverlener. Tenslotte werd er ook een geldboete van 82.000 euro geëist tegen de zorgaanbieder.

De rechtszaak wordt woensdag en donderdag voortgezet.